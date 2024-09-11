Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Просто обманул»: Волочкова продала 20 квартир в Астрахани

Балерина Волочкова продала квартиры бывшего мужа, но выручка не покрыла его долг

close
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова продала 20 квартир в Астрахани, принадлежавших ее бывшему мужу Игорю Вдовину. Волочкову цитирует «Пятый канал».

Звезда уточнила, что доли в квартирах Вдовин передал ей в счет своего долга, однако их продажей покрыть сумму долга не удалось — по ее словам, не удалось покрыть даже четвертую часть долга.

«Меня человек просто обманул. Когда он сказал, что ничего не должен мне, я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры», — сказала Волочкова.

В итоге балерина устала тратиться на оплату коммунальных услуг и избавилась от квартир.

Вдовин и Волочкова сыграли свадьбу в 2007 году, но официально брак заключать не стали. В 2005 году у них родилась дочь Ариадна.

Накануне Волочкова снялась в полностью прозрачном платье и с рогами: «Русская Малефисента».

Накануне Анастасия Волочкова сообщила, что оценивает стоимость своих ответов в интервью в миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами