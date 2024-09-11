«Просто обманул»: Волочкова продала 20 квартир в Астрахани

Балерина Анастасия Волочкова продала 20 квартир в Астрахани, принадлежавших ее бывшему мужу Игорю Вдовину. Волочкову цитирует «Пятый канал».

Звезда уточнила, что доли в квартирах Вдовин передал ей в счет своего долга, однако их продажей покрыть сумму долга не удалось — по ее словам, не удалось покрыть даже четвертую часть долга.

«Меня человек просто обманул. Когда он сказал, что ничего не должен мне, я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры», — сказала Волочкова.

В итоге балерина устала тратиться на оплату коммунальных услуг и избавилась от квартир.

Вдовин и Волочкова сыграли свадьбу в 2007 году, но официально брак заключать не стали. В 2005 году у них родилась дочь Ариадна.

Накануне Волочкова снялась в полностью прозрачном платье и с рогами: «Русская Малефисента».

Накануне Анастасия Волочкова сообщила, что оценивает стоимость своих ответов в интервью в миллион рублей.