«Отеки и одышка»: Виктория Боня показала лицо после покорения гор

Телеведущая, экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня показала лицо после покорения гор в Непале. Новые фото и видео она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно Боня взошла на гору Монблан в Альпах, а теперь покорила восьмитысячную вершину в Непале. На высоте около шести тысяч метров она остановилась в лагере.

«Все прелести базового лагеря. Просыпаешься с головной болью, спишь по два часа максимум, встаешь ночью от одышки. Ну и отеки», — рассказала она.

Накануне Боня, регулярно отправляющаяся в горные походы, сообщила, что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку для своего хобби. В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

В 2023 году Боня пыталась покорить Гималаи, но из-за проблем со здоровьем ей пришлось спуститься вниз, не достигнув вершины.

Ранее Виктория Боня показала фигуру после похудения на 10 кг.