Хайдаров отсудил 5 миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства

Звездный хирург Тимур Хайдаров отсудил 5 миллионов рублей у блогерши Александры Кирсановой, называющей себя президентом Ассоциации жертв пластической хирургии Александрой Рашель. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд Москвы признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Хайдарова слова Кирсановой о том, что хирурга якобы выгнали из ординатуры, его дипломы поддельные, а пострадавших от его действий якобы уже 87 человек.

Суд обязал ответчицу опровергнуть порочащие сведения путем размещения в сети интернет на YouTube-канале опровержения в виде резолютивной части решения суда и выплатить истцу компенсацию морального вреда. Пока решение суда в законную силу не вступило.

Женщина не раз публично обвиняла Хайдарова в некачественных операциях, а хирург в ответ указывал на то, что у Кирсановой нет медицинского образования и называл ее претензии травлей.

Накануне Хайдаров проиграл суд хирургу Александру Вдовину, которому делал операцию по увеличению ягодиц.

Ранее жена хирурга Хайдарова Сильваши заявила, что сделает ринопластику.