На ударившего «хохла» трэш-блогера завели дело

В Екатеринбурге трэш-блогера из Челябинска «Кто по жизни» (Виталий Реутов) задержали и обвинили в хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент с Реутовым произошел в середине августа около одного из городских клубов. По словам очевидцев, Реутов приехал к клубу на Porsche, встал на капот и начал выкрикивать оскорбления в адрес украинцев.

Когда в ответ стоявший рядом мужчина представился ему «хохлом», Реутов ударил его в лицо локтем.

На опубликованное в соцсетях видео с инцидентом обратил внимание депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов. Он написал жалобу на ролик в полицию, после чего Реутова задержали сначала по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), позже на него завели уголовное дело о хулиганстве (213 УК).

Блогер уточнил, что пострадавший не являлся украинцем, а за его поведение извинился его друг.

Накануне челябинский видеоблогер Андрей Яшин (Гобзавр), известный своими стримами на YouTube и издевательствами над матерью, в беседе с «Газетой.Ru» поддержал запрет треш-стримов в России.

Ранее в Госдуме назвали способ очистить Рунет от трэш-стримов.