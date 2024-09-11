В Москве установили мемориальную доску Василию Лановому

В Москве открыли мемориальную доску народному артисту СССР, лауреату Ленинской премии, Герою труда РФ Василию Лановому. Об этом пишет агентство «Москва».

Автором мемориальной доски стал скульптор Андрей Забалуев. Она расположилась на фасаде дома в Староконюшенном переулке, где жил артист.

В январе 2024 года на могиле Ланового установили памятник актеру. Он выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. На нем перечислены названия фильмов и спектаклей, в которых играл актер. Перед плитой стоит бюст самого народного артиста.

Кинозрителям 60-х актер запомнился ролями в экранизациях романов «Алые паруса» Александра Грина, «Коллеги» Василия Аксенова, а также «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого. После съемок в «Семнадцати мгновениях весны» он еще трижды играл в экранизациях произведений Юлиана Семенова: «Вожка», «Петровка, 38» и «Огарева, 6».

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