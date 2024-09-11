«Третьи сутки пошли»: стендапер Дима Гаврилов вышел на связь из СИЗО

Российский стендапер Дима Гаврилов вышел на связь из СИЗО. Арестованный артист опубликовал новый пост в своем Telegram-канале.

«Со мной все в порядке, настроение бодрое, не переживайте. Третьи сутки пошли, книг начитаюсь, стану умнее», — пишет он.

Накануне Гаврилова арестовали на 13 суток за разжигание ненависти. Его задержали в родном Нижнем Новгороде перед концертом, поводом стало видео на YouTube-канале артиста — в нем правоохранители нашли «русофобские шутки».

Гаврилов после задержания извинился и заявил, что «поменял позицию». После начала СВО комик переехал в Грузию, но впоследствии вернулся на родину. В пятницу начался его гастрольный тур по России — теперь концерты в семи городах отменены из-за ареста.

Ранее на Славу КПСС пожаловались в полицию из-за пропаганды наркотиков.