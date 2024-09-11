Внучке Маслякова стало плохо у гроба дедушки

Внучке ведущего Александра Маслякова Таисии стало плохо на церемонии прощания с основателем КВН. Об этом пишет kp.ru.

Тяжелее всего пришлось 18-летней внучке Александра Васильевича. Как известно, артист обожал Таисию и очень ею гордился.

Под конец панихиды рыдающая девушка едва не потеряла сознание, ее подхватил отец и увел от гроба.

18-летняя Таисия вела детский КВН. Учится в МГИМО на факультете управления и политики.

Маслякова не стало 8 сентября в Москве в возрасте 82 лет. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» с 1964 года. Однако в последние годы Масляков редко принимал участие в играх КВН. Причиной тому стало ухудшение его здоровья.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве началась церемония прощания с телеведущим. В ходе мероприятия генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Масляков навсегда остался молодым. Он отметил, что телеведущий помогал стране шесть десятилетий. На церемонии прощания в концертном зале «Планета КВН» также присутствовали вдова телеведущего Светлана Анатольевна, его сын Александр Масляков-младший и невестка.

Ранее экс-участник КВН рассказал о последнем разговоре с Масляковым.