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У уехавшего в Литву Лигалайза обнаружился налоговый долг

Mash: налоговая разыскивает рэпера Лигалайза за долг в 404 тысячи рублей

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Личный архив Лигалайза

У уехавшего в Литву рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) обнаружился налоговый долг в России. По информации Telegram-канала Mash, Федеральная налоговая служба (ФНС) разыскивает артиста из-за 404 тысяч рублей.

Известно, что ИП рэпера с деятельностью в области исполнительских искусств ФНС закрыла еще в декабре 2020 года, счета артиста были заблокированы.

В июне 2023 артист выпустил клип «Мир!! Вашему!! Дому!!», в котором показал российских военных и медиаперсон в образе орков и вампиров. После этого он переехал в Литву.

После интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Лигалайзом заинтересовалась прокуратура — его проверяли на дискредитацию российской армии, но разбирательства были прекращены из-за истечения срока давности.

По данной статье артисту грозил штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее стендаперша Мария Маркова попала в черный список Латвии.

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