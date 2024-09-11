Орбакайте рассказала, как относится к хейтерам

Певица Кристина Орбакайте призналась в интервью RTVI, что столкнулась с хейтерами, недопониманием и критикой еще в начале карьеры.

Как уточнила Орбакайте, ее не ранили негативные высказывания о ней, так как она знала, что хочет и что ей интересно. Артистка считает, что ей повезло, что в начале карьеры не было социальных сетей.

«Потому что как выживают сейчас молодые артисты, я просто не понимаю. У нас-то, так скажем, у мэтров, уже иммунитет. У меня, по крайней мере, со всей моей судьбой — иммунитет на все, что происходит. Но молодым надо, конечно, сейчас держать свои нервы в порядке», — отметила исполнительница.

Орбакайте рассказала, что игнорирует недоброжелателей и перепалки. Она может вступить в дискуссию с хейтером только в самом крайнем случае.

«Ну куда от них? Никуда не денешься, такое время, очень озлобленное и вседозволенное», — поделилась знаменитость.

По словам Орбакайте, раньше звездам писали письма. Если не было адреса артиста, то записки передавали на радио и ТВ. Певица вспомнила, как ей и ее матери, Алле Пугачевой, выдавали мешки с посланиями от фанатов и хейтеров.

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