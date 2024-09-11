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Режиссера сериала «Преступление и наказание» просят признать иноагентом

Активисты попросили признать режиссера Владимира Мирзоева иноагентом

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Общественное движение «Ветераны России» потребовало призвать режиссера Владимира Мирзоева иноагентом. Об этом сообщает Life.

Общественники обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и Минкульт с требованием провести комплексную проверку в отношении Мирзоева. Как рассказал председатель движения Ильдар Резяпов, их возмущает, что режиссер получает финансирование. По его словам, кинематографист открыто выступал за Украину.

«Почему он не отвечает за свои дела?! Подозрения вызывают его публичная позиция, близость к оппозиционным кругам, «независимые» спектакли, идущие на одной сцене с постановками команды сидящей в тюрьме за экстремизм Евгении Беркович», — заявил Резяпов.

Как отмечает Life, после присоединения Крыма Мирзоев заявил, что испытывает чувство глубочайшего стыда за то, что является гражданином России. Также, по данным издания, в 2014 году режиссер подписал публичное письмо «Конгресса интеллигенции против российской агрессии».

Владимир Мирзоев известен по проектам «Топи», «Преступление и наказание», «Борис Годунов».

Ранее стало известно, что группу «Каста» просят проверить на связь с ВСУ.

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