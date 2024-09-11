В Москве началась церемония прощания с Масляковым

В концертном зале «Планета КВН» в Москве началась церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. Кадры с церемонии публикует РБК.

Перед этим гроб с телом ведущего доставили к концертному залу. Сама церемония началась в 10 часов. Вход на нее свободный.

Бессменный ведущий КВН скончался 8 сентября в Москве в возрасте 82 лет. Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года.

В последние годы Масляков редко принимал участие в играх КВН в качестве ведущего из-за ухудшения состояния здоровья. В играх высшей лиги КВН Маслякова в последнее время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Хрусталев утвержден в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

Ранее стало известно, как Масляков реагировал на упреки и критику в адрес КВН.