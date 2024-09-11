Дочь Павла Прилучного стала актрисой

Актриса Агата Муцениеце сообщила в Telegram-канале, что ее дочь Мия решила стать артисткой.

Муцениеце опубликовала видео с первого спектакля дочери. Восьмилетняя Мия приняла участие в постановке «Стрим».

«Моя любимая девочка. Спасибо, что ты есть! С премьерой тебя, моя талантливая кошечка, мама рядом», — заявила артистка.

Мия родилась в браке Муцениеце с актером Павлом Прилучным. Артисты развелись в 2020 году. У бывших супругов также есть сын Тимофей.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

В апреле Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты, равные 1/3 дохода актера. Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, сколько дней не употребляет алкоголь.