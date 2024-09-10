Актер Егор Крид объяснил видео с разбитым лицом съемками в фильме «Вниз». Рассказом о съемках он поделился с подписчиками в Telegram-канале.

«Если бы мне так разбили лицо, искать бы уже никого не пришлось», — прокомментировал свои предыдущие публикации артист.

По словам Крида, сейчас он участвует в сложных съемках, которые подарят зрителям «крутейший аттракцион эмоций».

«Спасибо всем, кто переживал и извините, кого напугал. Спасибо всем старшим, кто набрал и предложил помощь. Спасибо всем, кто написал в личку», — обратился к поклонникам актер.

К публикации он прикрепил ролик, на котором вдоль его шеи проводят тупым ножом, после чего по ней льется поток искусственной крови.

До этого Егор Крид выложил загадочное видео с разбитым лицом. На видео, сделанном мужчиной на улице, видно, что у него идет кровь из носа, а на шее и лице появились ссадины. В комментарии к ролику артист приложил текст: «Я найду каждого из вас по одному».

Ранее Егор Крид заступился за квадроберов.