«Я вас найду»: Егор Крид выложил загадочное видео с разбитым лицом

Певец Егор Крид опубликовал видео со следами избиения в социальной сети Telesco.

На видео, сделанном мужчиной на улице, видно, что у него идет кровь из носа, а на шее и лице появились ссадины. В комментарии к ролику артист приложил текст: «Я найду каждого из вас по одному».

Что произошло — точно пока не известно. Предполагается, что на исполнителя могли напасть неизвестные недоброжелатели. Причина их возможного конфликта с певцом также остается неизвестной.

До этого Егор Крид признался, что перенес паническую атаку во время сеанса массажа. По словам Крида, во время панических атак он страдает от высокого пульса и повышенного сердцебиения, а в остальном чувствует себя нормально.

Крид объяснил, что после трех дней работы в закрытом помещении решил расслабиться с помощью массажа. Ему стало плохо во время процедуры, и весь сеанс пришлось отменить. Помощь врачей звезде не понадобилась.

Ранее Егор Крид заступился за квадроберов.