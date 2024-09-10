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Борису Щербакову стало плохо в Москве

Mash: актеру Борису Щербакову вызвали скорую в Москве

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Народному артисту России Борису Щербакову вызвали скорую в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Щербакову стало плохо в его квартире на Тверской – у знаменитости схватило сердце. На данный момент решается вопрос о госпитализации.

В августе Telegram-канал Mash сообщил, что Щербакова госпитализировали в отделение кардиологии. По данным канала, актер пожаловался на слабость, одышку и боли в животе и не мог ничего есть. Врачам удалось стабилизировать его состояние и подобрать терапию. Отмечается, что Щербакова несколько лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз. Тогда Щербаков заявил «Газете.Ru», что он в полном порядке и находится дома.

Известно, что Щербаков также поборол рак. В декабре 2023 года народный артист вылечился от онкологического заболевания после сложной операции и реабилитации. По данным Life, контрольное обследование показало, что наступила ремиссия. Издание уточняло, что в феврале 2023 года врачи выявили у актера злокачественную опухоль в почке, в ходе которой удалили и новообразование, и поврежденный орган.

Ранее борющийся с раком Кушанашвили рассказал, когда завершит карьеру.

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