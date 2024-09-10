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Звезда «Слова пацана» раскрыл успех крепкого брака

Актер Рузиль Минекаев назвал понимание и смех правилами крепкого брака

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Актер Рузиль Минекаев рассказал в беседе с Super.ru о правилах для сохранения крепкого брака.

Минекаев заявил, что в союзе важно уважение, понимание и смех.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает годовалого сына Рэмиля.

Минекаев стал известен после роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В мае артист оказался в числе победителей рейтинга российского Forbes «30 до 30» в категории «Искусство» в 2024 году.

По словам Минекаева, его супруге поначалу было неприятно повышенное внимание к его персоне на фоне успеха «Слова пацана». Как заявил артист, со временем Азиза перестала придавать этому столько значения, так как была уверена в своем партнере.

В августе Азиза пожаловалась, что поклонницы мужа кричат под их окнами. Минекаева опубликовала голосовое сообщение, в котором записала их крики. Она попросила фанаток мужа не делать этого, так как их ребенок спит.

Ранее Рузиль Минекаев стал гостем передачи «Спокойной ночи, малыши!»

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