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Внук Никулина ответил на обвинения вокруг циркового фестиваля «Артист»

Внук Никулина Юрий заявил, что Жасмин Страга не поддерживает ВСУ

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«Мосфильм»

Внук народного артиста СССР Юрия Никулина Юрий опроверг в беседе с NEWS.ru, что приглашенная на фестиваль «Артист» Жасмин Страга поддерживает Вооруженные силы Украины.

Приглашению Страги возмутились Эдгар Запашный и правозащитный центр «Сорок сороков», которые обвинили женщину в русофобии и поддержке ВСУ. Никулин-младший заявил, что дрессировщик и активисты привели скриншот из ее соцсетей «безо всякого понимания», что там написано.

По словам Никулина-младшего, в 2022 году Страга запустила проект «SOS Украина», в рамках которого помогла 294 студентам и более чем 100 взрослым выехать из страны, а также найти жилье и работу. Женщина также организовала сбор средств в поддержку цирковых школ Киева и Харькова.

«Жасмин организовала сбор средств, которым так возмущается Запашный. Но только не в поддержку ВСУ, а в поддержку цирковых школ Киева и Харькова. Для этого было запланировано пять цирковых представлений с участием украинских артистов. Состоялось два, на остальные билеты продать не смогли. Да, на скринах присутствует украинский флаг. А чей там должен быть флаг, китайский?» — отметил внук народного артиста.

Жасмин Страга является директором Всемирной цирковой ассоциации. Женщина представляет страны Австралии и Океании по всем жанрам циркового искусства и вопросам участия животных в цирке при ЮНЕСКО.

Ранее чиновник обратился в прокуратуру из-за написанной нейросетью песни про дырки в асфальте.

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