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Продюсер о желании Киркорова стать рокером: «Завершилось бы провалом»

Продюсер Рудченко заявил, что Киркорову подходит фриково-гламурный образ

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что не может представить певца Филиппа Киркорова в образе рокера.

Рудченко считает, что Киркорову наиболее подходит образ поп-певца в некоем «фриково-гламурном» варианте. По мнению продюсера, артист приобрел популярность именно из-за такого амплуа.

«Судя по его поведению и мировоззрению, мне кажется, Киркорову это вообще чуждо. Так что это лишь громкие заявления. Исполнение песен в жанре рока завершилось бы провалом для певца», — заявил музыкальный критик.

Филипп Киркоров признался на пресс-конференции вечеринки МУЗ ТВ, что не хотел становиться поп-музыкантом. Артист назвал себя байкером и рокером. По словам певца, он всю жизнь мечтал стать рок-музыкантом.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

Ранее Поплавская осудила Лолиту за песню Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

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