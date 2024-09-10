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Генпрокуратуру России попросили проверить сына Никулина

«Абзац»: активисты попросили Генпрокуратуру РФ проверить сына Юрия Никулина

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Мосфильм

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить действия гендиректора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Об этом сообщает издание «Абзац».

Причиной обращения стало то, что Максим Никулин пригласил в качестве члена жюри директора Всемирной федерации цирков Жасмин Страгу на фестиваль «Артист». Он является представителем стран Австралии и Океании по всем жанрам циркового искусства и вопросам участия животных в цирке при ЮНЕСКО. Активисты назвали Страгу русофобкой.

«Артист» — это международный цирковой фестиваль. Он проводится для популяризации циркового искусства, выявления молодых талантов, развития международных культурных связей, а также сохранения традиций русского цирка.

«Сорок сороков» потребовали также проверить действия Жасмин Страги на соответствие их действующему законодательству и не допустить ее участия в «Артисте». Известно, что женщина осудила специальную военную операцию на Украине, а также поддерживает мирных украинских жителей.

Ранее чиновник обратился в прокуратуру из-за написанной нейросетью песни про дырки в асфальте.

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