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Продюсер Дворцов заявил, что Тарзан зарабатывает 1,2 млн рублей на корпоративах

Продюсер Дворцов заявил, что Тарзан зарабатывает 1,2 млн рублей на корпоративах

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Alexander Keltik/Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что танцор Сергей Глушко (Тарзан) все еще востребован на частных мероприятиях.

По словам Дворцова, Глушко часто приглашают в качестве звездного гостя на мероприятия. Он уточнил, что у танцора не такие большие гонорары, если сравнивать его с другими артистами. Он берет за выступления в районе 1,2-1,3 млн рублей. Как отметил продюсер, гонорар Тарзана не превышает двух миллионов рублей.

Сергей Глушко стал известен после свадьбы с певицей Наташей Королевой. Артисты состоят в браке 21 год.

В сентябре Наташа Королева сообщила, что Сергей Глушко купил сыну Архипу и его жене Мелиссе Валынкиной квартиру. Недвижимость находится почти в центре Москвы. Жилье стало подарком на свадьбу молодоженам.

Архип женился на Мелиссе Валынкиной 21 августа. Он познакомился с девушкой в стриптиз-клубе, где она танцевала. На данный момент девушка работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях. Молодожены рассказывали, что в ближайшие четыре года не планируют детей.

Ранее невестка Королевой сообщила, что готовится к операции челюсти.

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