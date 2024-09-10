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Соседов заявил о провале КВН еще до ухода Маслякова

Телеведущий Соседов: КВН давно потерял успех у зрителей

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Телеканал «НТВ»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с порталом «Страсти», что КВН давно потерял успех у зрителей.

По мнению Соседова, КВН был успешным бизнес-проектом с мощной государственной и спонсорской поддержкой. Однако лично критику передача никогда не была интересна. Он уверен, что последние десятилетия проект не пользовался успехом даже при жизни Александра Маслякова.

«Не верю, что у него в последние два десятилетия был большой зрительский успех. Успех у него был в 60-е годы, когда он только начинался, ну и, может быть, некоторое время в 90-е», — заявил телеведущий.

Телеведущего Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

В апреле Mash сообщил, что в 2022 году после ковида у Маслякова диагностировали неоперабельную опухоль в легких. В последние месяцы своей жизни артист проходил поддерживающее лечение.

Ранее Соседов заявил, что Галкина не существует в России.

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