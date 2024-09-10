Лариса Долина назвала свою главную мотивацию выходить на сцену

Певица Лариса Долина назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой голос главной мотивацией выходить на сцену.

«Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит меня моего голоса! Бог дал! Бог взял!» — заявила артистка.

По словам певицы, ее голос – это ее жизненный стимул, силы, «выход во вселенную» и обращение к тем, кто готов ее слушать. Она также считает вокальные данные своим достоянием и «нутром».

13 августа стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры.

3 сентября Долина попросила предоставить ей госзащиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье. Одновременно певица обвинила покупательницу своей квартиры в Хамовниках Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Долина через суд требует признать сделку купли-продажи недействительной, отобрать у Лурье право собственности на жилплощадь и вернуть ей деньги, которые артистка перевела мошенникам.

Ранее раскрыты подробности из жизни покупательницы квартиры Долиной.