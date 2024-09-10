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Даниил Воробьев о фильме «Комбинация»: «Это притча о большой эстраде»

Актер Воробьев: сериал «Комбинация» будет интересен молодым зрителям как притча

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Онлайн-кинотеатр START

Российские зрители уже смогли посмотреть первый эпизод сериала «Комбинация», посвященного одноименной группе. Эта картина рассказывает о приключениях молодых ребят, попадающих на большую эстраду, и в целом очень напоминает притчу, рассказал актер Даниил Воробьев в интервью проекту «Сноб».

Воробьев в сериале представляет собирательный образ продюсера, причем ориентировались создатели проекта на конкретного человека – его имя не раскрывается. В итоге, по мнению актера, удалось воплотить «чистый срез эпохи». Говоря о том, будет ли интересен сериал про группу «Комбинация» современным зрителям, Воробьев отметил, что главное – это не музыка, а уникальный путь ее авторов.

«Эти события были свойственны той эпохе, но зритель, наверное, будет удивлен. Где-то приятно, где-то неприятно, — считает актер. — Это те приключения, в которые попадали ребята, только вступающие на большую эстраду. <…> Можно сказать, что это притча».

По мнению артиста, в итоге удалось создать универсальную историю о царящем в эстраде того времени хаосе, причем применимо это ко всем областям жизни.

«Честно сказать, я ни одной такой экранизации не видел», — подчеркнул актер.

Напомним, сериал вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе – экс-солистка группы Алена Апина сыграла преподавательницу консерватории и встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль супруги продюсера Александра Шишинина исполнила его реальная дочь, а его самого играет Никита Кологривый. Также известно, что на съемки приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.

Ранее сообщалось об 11 ожидаемых сериалах сентября.

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