Поплавская осудила Лолиту за песню Моргенштерна: «Сатанинский смех упырей»

Актриса Яна Поплавская возмутилась в Telegram-канале распространению творчества рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в России.

Поплавская недовольна тем, что дело Моргенштерна «живет и пахнет». Она напомнила, что артист признан иноагентом. Актриса также осудила певицу Лолиту Милявскую за сотрудничество с рэпером.

В июле Милявская исполнила на одном из концертов в Санкт-Петербурге песню Моргенштерна «Cadillac». Поплавская заявила, что подростки и дети теперь получают все тот же контент, но в другом исполнении.

«Интересно, Лолита оговорилась, что поет песню иноагента? А за неуказание статуса автора песни не должно быть наказания? За воспроизведение иноагентских текстов? Или это уже другое? Звучит сатанинский смех упырей, которые это творят, что стоят за спинами Лолиты, Моргенштерна и прочих, которые со сцены разрушают молодежь и наше будущее», — заключила Поплавская.

Рэпер уехал из страны в 2022 году. Он обвинил в произошедшем журналистку Ксению Собчак. Причиной отъезда, говорил он, стало интервью, которое вышло на канале телеведущей — после беседы с Собчак у него была «дезориентация и депрессивное настроение».

Ранее против Моргенштерна возбудили уголовное дело.