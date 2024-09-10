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Рудковская оправдала Mia Boyka после скандала с квадроберами

Продюсер Рудковская оправдала Mia Boyka за скандал с квадроберами молодостью

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале оправдала возрастом певицу Mia Boyka (Марию Бойко) с ее скандалом с квадроберами.

Рудковская уверена, что Бойко совершила ошибку исключительно в силу своей молодости. Продюсер считает, что артистка не преследовала цель унизить ребенка.

«Хотела как лучше, получилось как всегда. Конечно, личный визит к девочке и родителям с извинениями и подарками закроет этот вопрос. Почему никто до сих пор не подсказал ей этого, как минимум странно. Тем не менее, надеюсь, это случится в ближайшем будущем (видео с обнимашками приветствуются)», — рассказала продюсер.

Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Рудковская уточнила, что считает неприемлемым обсуждать хобби детей со сцены в негативном ключе. Она отметила, что восьмилетняя Марьяна была испугана, так как потеряла родителей.

«Родители сами разберутся со своей 8-летней дочерью. Нравится ей играть и быть кошечкой, пусть будет так», — отметила продюсер.

Ранее Пригожин назвал высосанным из пальца скандал Mia Boyka с квадроберами.

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