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Борющийся с раком Кушанашвили рассказал, когда завершит карьеру

Телеведущий Кушанашвили пообещал уйти на пенсию в 2030 году

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Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили рассказал на шоу «Кстати», когда завершит карьеру. Выпуск с журналистом вышел на площадке VK Видео.

На пенсию 54-летний журналист хочет уйти в 2030 году — на 60-летие.

«22.06.30. Я хочу в этот день избавиться от всех атрибутов псевдожурналистики, которой с успехом и упоением занимаюсь, и закончить это», — сказал он.

По словам борющегося с раком Кушанашвили, он не хочет стареть на экране.

«Не хочу разваливаться на части и говорить, что чувствую себя превосходно. Хочу запомниться Отариком, который фигачит, как автомат Калашникова», — делится звезда.

Журналист также пообещал эффектно уйти из ресторана и послать всех гостей к черту.

Шоумена госпитализировали в подмосковном Красногорске 20 июня. Кушанашвили жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии.

Накануне Кушанашвили рассказал, как «поливал грязью» помогших ему с лечением рака.

Также Кушанашвили заявил, что у него будет финальная операция в конце сентября.

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