Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигурантка дела о квартире Ларисы Долиной попросила отпустить ее из СИЗО

Фигурантка дела о квартире певицы Долиной попросила сменить ей меру пресечения

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у народной артистки России Ларисы Долиной, попросила отпустить ее из СИЗО. Об этом сообщает «Пятый канал».

Цырульникова подала в суд апелляционную жалобу на свой арест, уточнили в Мосгорсуде.

«Ее (Цырульниковой А. Н.) несовершеннолетней дочери необходима операция, а также необходимо подготовить детей к учебному году», — говорится в соответствующем документе.

В суде указали, Цырульникова не была ранее судима, не состоит нигде на учете и до инцидента работала в библиотеке.

Однако Мосгорсуд в итоге оставил прежнее решение в силе, обоснований для ее освобождения и смены меры пресечения не нашлось.

Курьер уже просила суд перевести ее под домашний арест, апелляционная жалоба также не была удовлетворена.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что новая владелица квартиры Долиной потребовала забрать у певицы права пользования жильем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами