Фигурантка дела о квартире Ларисы Долиной попросила отпустить ее из СИЗО

Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у народной артистки России Ларисы Долиной, попросила отпустить ее из СИЗО. Об этом сообщает «Пятый канал».

Цырульникова подала в суд апелляционную жалобу на свой арест, уточнили в Мосгорсуде.

«Ее (Цырульниковой А. Н.) несовершеннолетней дочери необходима операция, а также необходимо подготовить детей к учебному году», — говорится в соответствующем документе.

В суде указали, Цырульникова не была ранее судима, не состоит нигде на учете и до инцидента работала в библиотеке.

Однако Мосгорсуд в итоге оставил прежнее решение в силе, обоснований для ее освобождения и смены меры пресечения не нашлось.

Курьер уже просила суд перевести ее под домашний арест, апелляционная жалоба также не была удовлетворена.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что новая владелица квартиры Долиной потребовала забрать у певицы права пользования жильем.