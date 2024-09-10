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«Рвал меня на части»: Машков об учебе у Табакова

Актер Машков рассказал, что Олег Табаков хватался из-за него за голову

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Илья Питалев/РИА Новости

Народный артист России Владимир Машков вспомнил о годах учебы у Олега Табакова (1935-2018). Его цитирует kp.ru.

Он напомнил, что учился на артиста восемь с половиной лет: в Новосибирском училище, год в школе-студии МХАТа, а после попал в ГИТИС на курс к Олегу Павловичу Табакову.

«И грыз, лез изо всех сил. Вместо одного-двух этюдов каждый день показывал по четыре, а то и по десять. Табаков за голову хватался: «Господи, опять он со своим сумасшествием», — вспоминает он.

По словам Машкова, у него было очень много идей, однако хотя бы один этюд выходил «приличным».

«Что я только ни придумывал, фонтан идей бил до неба, а еще когда я просил озвучить бульки наливаемой в стакан воды, Олег Павлович закрывал от ужаса голову руками, а после показа рвал меня на части», — рассказывает артист.

Через много лет, отметил Машков, Олег Табаков подарил ему экземпляр своих мемуаров «Моя настоящая жизнь», в которой написал, что Машков стал лидером на курсе с первых дней.

Накануне были опубликованы первые кадры со съемок фильма «В списках не значился» с Машковым.

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