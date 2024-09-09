Лиза Моряк о первом знакомстве с Андреасяном: «Меня взяли «на сдачу»

Актриса Лиза Моряк рассказала в беседе с womanhit.ru, что познакомилась с мужем, режиссером Сариком Андреасяном на съемках его фильма «Девушки бывают разные».

Моряк прошла пробы на картину, однако тогда не встретилась с режиссером. Она увидела его уже на съемках в Испании.

«Представить себе не могла, что меня утвердят, и когда об этом узнала, прыгала от радости, ведь это был мой первый полный метр. Было интересно, почему выбор пал на меня, неизвестную актрису. Конечно, я не сомневалась в своем обаянии, таланте и харизме, но потом выяснилось, что меня взяли «на сдачу»: у проекта был слишком звездный кастинг, и еще одного топового актера продюсеры бы не потянули», — рассказала артистка.

Моряк познакомилась с Андреасяном на общей читке. Тогда он показался ей добрым, открытым и веселым человеком. Артистке сразу же было комфортно в компании с режиссером.

«Я поняла, что это будут отношения без масок. Мне не нужно что-то из себя представлять, чтобы произвести впечатление. Можно расслабиться и быть собой», — поделилась актриса.

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