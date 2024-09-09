Названы дата и место прощания с Масляковым

В среду, 11 сентября, в концертном зале «Планета КВН» состоится церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. Об этом сообщается в Telegram-канале Международного союза КВН.

Как говорится в сообщении, гражданская панихида по телеведущему пройдет с 10:00 до 14:00.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

В апреле Mash сообщил, что в 2022 году после ковида у Маслякова диагностировали неоперабельную опухоль в легких. В последние месяцы своей жизни артист проходил поддерживающее лечение.

Некогда бессменный ведущий КВН скончался 8 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, как Масляков реагировал на упреки и критику в адрес КВН.