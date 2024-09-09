Певица Любовь Успенская пожаловалась на головную боль в Геленджике. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Успенская опубликовала видео, в котором лежит в своем номере. Возле артистки находится ее стилист. В ролике мужчина делает макияж певице. Исполнительница пожаловалась, что не может встать с кровати из-за головных болей. Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка не хочет отменять концерт в Анапе.

«Надо ехать в Анапу. И я не в состоянии собраться. Приходится даже лежа в постели принимать таблетку. Мой замечательный стилист пытается меня собрать на концерт. Да. Тяжела, конечно, жизнь артиста, но концерт я никогда не отменю», — заявила певица.

8 сентября Успенская сообщила, что ее дочь Татьяну Плаксину госпитализировали.

Плаксина поскользнулась и упала в душе, вследствие чего разбила голову. Травму пришлось зашивать после госпитализации. По словам Успенской, в больнице ее дочь пройдет МРТ. Также ее осмотрит нейрохирург.

Татьяна родилась в браке Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным.

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