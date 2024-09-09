Солистки «Тутси» раскрыли отношения с участниками «Фабрики звезд-3»

Солистки группы «Тутси» рассказали в беседе с порталом «Страсти», что сохранили дружеские отношения с участниками шоу «Фабрика звезд-3».

По словам артистки, они переписываются в общем чате в одном из мессенджеров. Они рассказали, что их коллеги по проекту пошли разными жизненными путями – кто-то продолжил свою музыкальную карьеру, а кто-то ушел в другое направление.

«Успех – относительное понятие. Они, может, не светятся на телеэкранах, но у них есть свои концерты, у того же Руслана Курикова, Ромы Барсукова выходят песни, они собирают залы. А кто-то просто понял, что это не его путь, и занимается совершенно другими делами. И тоже в этом счастлив», — поделились певицы.

Ирина Ортман, Маша Вебер и Леся Ярославская выступали вместе с Анастасией Крайновой в составе группы «Тутси» на проекте «Фабрика звезд-3». Группа образовалась в 2004 году. В третьем сезоне шоу также приняли участие Никита Малинин, Юлия Михальчик, Дмитрий Голубев, Александр Киреев, Светлана Светикова, Руслан Курик, Роман Барсуков, Олег Добрынин, Соня Кузьмина, Ксения Валеева, Николай Сличенко, Ирина Желнова.

Ранее солистка «Тутси» призналась, что не привыкла к критике.