Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солистка «Тутси» призналась, что не привыкла к критике

Певица Ирина Ортман назвала себя ранимой натурой

close
Личный архив Ирина Ортман

Солистка «Тутси» Ирина Ортман рассказала в беседе с порталом «Страсти», что до сих пор не привыкла к критике.

Ортман не читает негативные комментарии и «гадости» в свой адрес, так как сильно переживает из-за них. По словам артистки, ее коллеги по группе учат ее не обращать внимание на недоброжелателей, однако она считает такой подход невозможным. Певица назвала себя очень ранимой натурой. Ирина Ортман присоединилась к «Тутси» в 2004 году.

Леся Ярославская добавила, что более легко относится к хейтерам, чем ее коллега по сцене. Как уточнила певица, у нее есть золотое правило — обращать внимание нужно на критику только тех людей, на которых хочется хоть в чем-то быть похожей.

В апреле Ирина Ортман рассказала, что участницы «Тутси» решили воссоединиться, так как соскучились друг по другу. Певицы записали песню, которая понравилась фанатам, что стало для них мотивацией снова начать давать концерты. Затем артистки встретились с продюсером Виктором Дробышем, который предложил им снова выступать вместе.

Ранее солистка «Тутси» назвала Пугачеву «ресторанной певицей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами