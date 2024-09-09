Солистка «Тутси» призналась, что не привыкла к критике

Солистка «Тутси» Ирина Ортман рассказала в беседе с порталом «Страсти», что до сих пор не привыкла к критике.

Ортман не читает негативные комментарии и «гадости» в свой адрес, так как сильно переживает из-за них. По словам артистки, ее коллеги по группе учат ее не обращать внимание на недоброжелателей, однако она считает такой подход невозможным. Певица назвала себя очень ранимой натурой. Ирина Ортман присоединилась к «Тутси» в 2004 году.

Леся Ярославская добавила, что более легко относится к хейтерам, чем ее коллега по сцене. Как уточнила певица, у нее есть золотое правило — обращать внимание нужно на критику только тех людей, на которых хочется хоть в чем-то быть похожей.

В апреле Ирина Ортман рассказала, что участницы «Тутси» решили воссоединиться, так как соскучились друг по другу. Певицы записали песню, которая понравилась фанатам, что стало для них мотивацией снова начать давать концерты. Затем артистки встретились с продюсером Виктором Дробышем, который предложил им снова выступать вместе.

Ранее солистка «Тутси» назвала Пугачеву «ресторанной певицей».