«Только что сообщили»: актриса Голубенцева – о присуждении звания народной артистки РФ

Голос зайца Степашки в программе «Спокойной ночи, малыши!» Наталья Голубенцева не знала, что ей присвоят звание народной артистки РФ. Об этом она сообщила в разговоре с «Газетой.Ru».

«Мне только что сообщили случайно. Я сама не знала. Я знала, что готовятся, но не знала, чем кончится. Я рада, потому что я отдала практически всю жизнь этой передаче и этому моему любимому герою. Спасибо большое [вице-президенту Академии российского телевидения, продюсеру программы] Александру Викторовичу Митрошенкову за то, что он проявил такую инициативу. И спасибо Владимиру Владимировичу Путину», — сказала она.

9 сентября Путин присвоил Голубенцевой звание народной артистки России. Актриса получила награду за «вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

1 сентября 1964 года на Второй программе Центрального телевидения СССР вышел первый эпизод детского вечернего шоу «Спокойной ночи, малыши!». У истоков передачи стояли Эдуард Успенский, Александр Курляндский, Роман Сеф и другие. Заяц Степашка появился в эфире через два года после первого героя. Во время всех эфиров программы с участием зайца Наталья Голубенцева играла куклой и управляла ее голосом.

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