«Ела все и купалась в противном»: Лерчек об испытаниях в джунглях

Стали известны имена 10 участников реалити-шоу «Звезды в джунглях», съемки которого проходили в Колумбии. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба вещателя.

В борьбу за приз вступят певец Натан, комики Фил Воронин и Игорь Чехов, актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, телеведущая Дана Борисова, блогеры Женя Кривцова и Лерчек (Валерия Чекалина), актриса дубляжа Дарья Блохина и ведущая Алена Блин. Им придется жить в лагере на берегу моря у притоков Амазонки — с ливнями, москитами и без готовой еды.

Лерчек призналась, что соглашалась на все испытания, будучи на проекте. Она не только «ела все, что давали, но и купалась во всем противном». Также знаменитость рассказала, что пережила две панические атаки и справилась с большинством своих фобий.

«Я выполняла то, чего от себя даже не ожидала, и поняла, что я боец до конца», — отметила блогерша.

Продюсер Лика Бланк подчеркнула, что участники прошли «крещение от богов реалити». Она вспомнила, как в первые дни съемок передачи шли проливные дожди, из-за чего площадку реалити «затопило и смыло». По словам Блан, это «придало пикантную изюминку» новому проекту.

«Звезды в джунглях» стартуют на ТНТ 22 сентября.

В сентябре Чекалина поделилась подробностями раздела нажитого имущества с бывшим мужем. Как отметила Лерчек, она и экс-супруг поделили все «строго до копейки». Половина акций блогерши ушли экс-супругу. Чекалина также переписала на бизнесмена половину дома.

Ранее Лерчек потратила более 100 тысяч рублей на форму детям.