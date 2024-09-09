Жена Брюса Спрингстина раскрыла страшный диагноз: «Я смирилась»

Супруга оскароносного Брюса Спрингстина, певица Пэтти Скалфа рассказала, что в 2018 году ей диагностировали множественную миелому. Об этом артистка сообщила в документальном фильме «Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band», передает Variety

Множественная миелома (она же — «опухоль костного мозга») — форма рака крови, при которой в костном мозге находят аномальные плазматические клетки, которые препятствуют его нормальному функционированию.

Пэтти Скалфа призналась, что из-за болезни ей стало трудно выступать. Поскольку заболевание влияет на ее иммунную систему, то ей приходится быть осторожной в том, куда она ходит. Артистка решила отказаться от гастролей.

«Время от времени я хожу на концерты и даже могу спеть пару песен. Это приятно. Это стало для меня новой нормой, и я с этим смирилась», — поделилась исполнительница.

Variety напоминает, что муж Скалфы Брюс Спрингстин тоже столкнулся с проблемами со здоровьем в 2023 году. Ему пришлось отложить свой тур из-за язвенной болезни.

Ранее певица Адель сообщила о планах переселиться на ферму с курами.