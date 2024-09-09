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Звезда «Пацанов» пожаловалась на непристойное поведение фанатов

Актриса «Пацанов» Вэлори Керри поругала поклонников за непристойное поведение

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Amazon Studios

Звезда «Пацанов» Вэлори Керри, исполнившая роль Фейерверка в четвертом сезоне сериала, пожаловалась на неподобающее поведение поклонников на минувшем Comic-Con в Белфасте. Ее слова передает CinemaBlend.

«Нам нужно поговорить о границах — о том, какое поведение уместно. Знаю, все видели, какие вещи вытворял мой персонаж в «Пацанах». И мне плевать, в образе вы или нет, но это ненормально и несмешно требовать от меня того же», — возмутилась актриса.

Керри не стала раскрывать, что именно фанаты попросили ее сделать. Она добавила, что поклонники продолжили вести себя грубо даже после того, как она дала понять, что недовольна. По словам знаменитости, приставшего к ней человека и его друга лишь разозлило ее негодование.

«Мне очень нравится встречаться с фанатами и рассказывать о своих персонажах. Чертовски нравится. Но я не смогу продолжать, если люди будут так себя вести. Опять же, не знаю, какую реакцию вы ожидали, но никто не смеялся», — подытожила Керри.

Актриса Вэлори Керри приобрела популярность после исполнения роли Шарлотты в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Также знаменитость стала лицом андроида Кэры в видеоигре «Detroit: Become Human».

Ранее стало известно, что звезда «Титаника» и «Мизери» ушла из кино.

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