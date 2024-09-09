Адель переселится на ферму с курами

Британская певица Адель на концерте в Мюнхене призналась, что хочет переселиться на ферму. Ее цитирует Yahoo.

36-летняя звезда, у которой есть три домашние собаки, хочет больше общаться с животными и завести кур и ящерицу.

«Я хочу завести цыплят, по сути, я хочу обустроить небольшую ферму: по сути, проводить все свое время с такими людьми, как вы, своей публикой и животными, в основном потому, что думаю: люди отстой и чертовски действуют мне на нервы», — сказала она.

Также Адель пошутила, что очень хотела бы быть пандой.

Накануне певица Люся Чеботина призналась, что ее не впечатлил концерт британской артистки Адель.

Чеботина заявила, что песни Адель звучат не так красиво вживую, как на записи. По словам артистки, зарубежная коллега очень много кричала на выступлении и разговаривала.

Ранее Адель впервые ответила на слухи о помолвке с агентом Леброна Джеймса.