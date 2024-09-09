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Кортнев о влиянии Маслякова на культуру России: «Мы живем в эпоху пост-КВН»

Музыкант Кортнев заявил об огромном влиянии Маслякова и КВН на культуру РФ

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Денис Гришкин/РИА Новости

КВН и его бессменный ведущий в течение многих лет Александр Масляков оказали огромное влияние на российскую культуру и до сих пор продолжают формировать ее, считает лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Многие из сегодняшних звезд – это выходцы из КВН, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Сам Кортнев тоже играл в КВН – в 1987–1988 годах он выступал за команду МГУ. Сегодня, по его мнению, до сих пор прослеживается влияние программы и лично Маслякова на российскую культуру.

«В кино снимаются выходцы из КВН, на телевидении правят бал выходцы из КВН. Светлая память этому человеку, он оказал огромное влияние на просто нашу сегодняшнюю жизнь», — сказал музыкант.

Напомним, накануне легендарный телеведущий Масляков ушел из жизни после нескольких лет борьбы с раком легких. В последнее время ведущий находился в отделении паллиативной помощи московской больницы, подробнее о его биографии – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Хрусталев вспомнил, как Масляков внезапно предложил ему вести КВН.

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