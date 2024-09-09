Жена Диброва призналась, что ведущий несколько лет не помогал с детьми

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что муж несколько лет не помогал ей с детьми. Об этом 35-летняя женщина рассказала на YouTube-шоу «Лицом к лицу».

Супруги воспитывают троих общих сыновей, и Дибров сразу дал понять, что подключится к их воспитанию позже.

«Где Дима и где памперсы? Мне хотелось, чтобы он разделял эти моменты удовольствия со мной, эти бессонные ночи, но я понимала, что буду давить», — сказала она.

По словам Дибровой, муж был готов присоединиться к воспитанию сыновей, когда с ними можно будет поддерживать диалог.

«Это и произошло, но после 6−7 лет», — рассказала она.

Сыновья пары родились в 2010, 2013 и 2015 годах.

Накануне 64-летний Дмитрий Дибров опроверг, что пытается «молодиться» с помощью пластики.

Ранее стало известно, что Дибров мог стать ведущим реалити-шоу «Дом».