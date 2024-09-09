Зрители не могут вернуть деньги за отмененные концерты певца Шуры

В Воронеже и Ростове-на-Дону отменили концерты новосибирского певца Шуры, которые должны были пройти 4 и 5 сентября. Как пишет КП, зрители не могут вернуть деньги за билеты и жалуются на «мошенничество».

Мероприятием занималась площадка Roof Live. Ее представители сообщили зрителям, купившим билеты заранее, об отмене мероприятий. Однако поклонники артиста столкнулись с проблемами при возврате денег за билеты.

«Вы не возвращаете деньги — это мошенничество», — жалуются зрители.

Фанаты певца утверждают, что уже несколько дней пытаются оформить возврат средств, но пока безуспешно.

«Снова сбой на стороне билетного оператора? Второй день сервис не работает! Пожалуйста, решите вопрос с возвратом денег за билеты на концерт!» — требуют купившие билеты на концерт зрители.

Представители площадки заявили, что проблемы с возвратом возникли из-за технического сбоя, который уже устранен. Возврат средств обещан всем, кто приобрел билеты.

Концерт Шуры в Ростове был запланирован еще на начало июня, но его перенесли на сентябрь. Теперь же выступление певца снова перенесли — на 2025 год.

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