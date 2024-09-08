«Дал путевку в жизнь»: игрок КВН Михаил Башкатов — об Александре Маслякове

Телеведущий Александр Масляков дал путевку в жизнь многим творческим людям и навсегда останется «непререкаемым авторитетом». Об этом «Газете.Ru» заявил капитан команды КВН «МаксимуМ», актер Михаил Башкатов.

«Это большая потеря для всех, кто так или иначе был причастен к этой великой игре, к этому великому человеку. Я могу сказать, что в моей памяти Александр Васильевич останется каким-то непререкаемым авторитетом и человеком, который, не думаю, что это будет звучать громко, дал путевку в жизнь очень и очень многим творческим людям», — сказал он.

8 сентября в пресс-службе КВН сообщили, что на 83-м году жизни скончался телеведущий Александр Масляков.

В апреле Telegram-канал Mash заявлял, что Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Проблемы со здоровьем и стали причиной ухода Маслякова из КВН. Mash подчеркивает, что новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН на телевидении.

Ранее участник КВН Сангаджи Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова.