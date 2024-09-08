Погребняк раскрыла пол ребенка: «Мать дракона»

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Telegram-канале, что родила сына.

Погребняк опубликовала кадры из выписки из роддома. В ролике ее встретили сыновья и другие члены семьи. За спинами у родственников стоял стенд с праздничными шариками белого, синего и золотого цвета.

«Мать дракона. Владимир, добро пожаловать в семью», — поделилась модель.

Во время беременности Погребняк рассказывала, что назовет малыша Россияной, если у нее родится девочка.

6 сентября Погребняк в четвертый раз стала матерью. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Крестной матерью малыша стала лучшая подруга модели – певица и телеведущая Ольга Бузова. Артистка стала одной из первых, кто посетил роддом после появления на свет Владимира.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

Ранее Погребняк показала фигуру после родов.