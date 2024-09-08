Певец Филипп Киркоров признался в любви журналистам. Об этом сообщает «Пятый канал».

Киркоров назвал плюсом наличие журналистов в своей жизни. По его мнению, СМИ являются неотъемлемой частью карьеры артиста. Как считает певец, звезду невозможно представить без журналистов, как музыку без нот.

Киркоров отметил, что сейчас является сам себе журналистом. Артист признался, что даже хотел работать в этой сфере, однако стал певцом. Исполнитель рассказал, что ему нравилось писать статьи и делать эссе.

Корреспондентка поинтересовалась, как Киркоров относится к артистам, которые унижают журналистов. Певец спросил: «Это вы на меня намекаете?» В 2004 году артист оскорбил журналистку Ирину Ароян на одной из пресс-конференций.

Журналисты напомнили Киркорову, что на международном конкурсе «Новая волна» Григорий Лепс резко отреагировал на вопрос о свадьбе с молодой возлюбленной. Он пожелал журналистам, чтобы их не стало.

«Григорий Викторович, он же шутник известный. Шутит. Конечно, он не со зла. Не всерьез, надеюсь, воспринимаете слова Григория Викторовича?» — отметил Киркоров.

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