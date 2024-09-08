Зепюр Брутян рассказала о желании завести дочь

Актриса Зепюр Брутян призналась в беседе с teleprogramma.org, что хочет родить второго ребенка.

«Как Бог даст! Но хотелось бы девочку — кудрявую, красивую, маленькую», — поделилась артистка.

Зепюр Брутян замужем за актером Павлом Прилучным. Артисты познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го актриса родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

В апреле Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты, равные 1/3 дохода актера. Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному.

Ранее годовалый сын Прилучного заговорил по-английски.