Жена Игоря Николаева ответила на слухи о беременности

Жена Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова опровергла в беседе с Prozvezd, что ждет ребенка.

Слухи появились после того, как на «Новой волне» жену артиста заметили якобы с округлившимся животом. Проскурякова объяснила, что никогда не была худой.

«Все люди разные. Я – такая, ничего с этим не поделать. Может, только если пластическую операцию сделать. Но я не хочу. Принимаю себя такой, какая есть», — отметила супруга знаменитости.

Проскурякова и Николаев познакомились в 2008 году. В 2010-м пара поженилась. Через пять лет у них родилась дочь Вероника. В июне 2023 года Проскурякова рассказывала, что в их отношениях с композитором не было особых кризисов, которые нуждались бы в решении.

Николаев был женат трижды. Его первой супругой была журналистка Елена Кудряшева, с которой он учился вместе в школе. Они прожили в браке с 1978 по 1991 год. В их союзе родилась дочь Юлия. Второй женой Николаева стала певица Наташа Королева. Они были вместе с 1992-го по 2001-й.

В марте ходили слухи о разводе Проскуряковой и Николаева. Сам артист назвал слухи о распаде в его семье «выдумками желтой прессы», которые не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее Наташа Королева потратила на свадьбу сына несколько миллионов рублей.