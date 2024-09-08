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Эми Адамс напугала собак на съемках фильма: «Испугались и начали бросаться»

Актриса Эми Адамс вспомнила, что на нее набросились собаки-актеры на съемках

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Global Look Press

Актриса Эми Адамс призналась, что напугала собак на съемках экранизации романа писательницы Рейчел Йодер «Ночная сучка» («Nightbitch»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер хоррора Мариэль Хеллер добавила, что реакция актеров-животных чуть не испортила всю съемку. Собаки начали бросаться на актрису, когда снимали одну из сцен. Поведение Адамс, пояснили затем дрессировщики, «сбило псов с толку» — они испугались, подумав, что звезда начнет их преследовать.

«[Испугались] все, кроме одной собаки», — отметила Адамс.

Также актриса поделилась, что на съемочной площадке фильма присутствовали 12 собак и столько же дрессировщиков, которые «прятались в кустах» во время съемок.

Премьера «Ночной сучки» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто накануне. По сюжету героиня Эми Адамс после рождения ребенка страдает от депрессии из-за рутины и навалившихся на нее обязанностей. Вскоре она перестает сдерживать гнев и неожиданно замечает, как начинает превращаться в собаку.

Ранее Орландо Блум сообщил, что может вернуться к роли Леголаса в спин-оффе о Голлуме.

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