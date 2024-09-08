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Роза Сябитова раскрыла секрет работы свахой: «Не оцениваю, как все думают»

Роза Сябитова заявила, что не занимается оценкой партнеров в «Давай поженимся!»

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Личный архив Розы Сябитовой

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что ее работа в программе «Давай поженимся!» заключается не в том, чтобы оценивать выбор мужа и жены. Ее слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Работая телевизионной свахой, я не выполняю оценочную функцию, как думают многие. Как специалист в области отношений, я помогаю участникам программы ответить честно на важный вопрос: «Зачем замуж или жениться?» — пояснила знаменитость.

По словам Сябитовой, на программе она помогает участникам разобраться, действительно ли им нужны серьезные отношения. Оценивать партнеров, заявила телеведущая, нет смысла, поскольку человек выбирает себе спутника в соответствии с личными потребностями.

7 сентября Сябитова усомнилась, что искусственный интеллект может заменить сваху. По ее словам, у ИИ нет жизненного опыта и доброты к людям — тех качеств, которые, считает телеведущая, важны для этой профессии.

Также знаменитость заявила, что у свах есть «дар сводить людей», самим того не замечая.

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