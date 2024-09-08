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Милош Бикович рассказал, как сербские зрители восприняли «Холопа»

Актер Милош Бикович заявил, что фильм «Холоп» тепло приняли в Сербии

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Актер Милош Бикович заявил в беседе с Hello!, что нет необходимости в сербском ремейке фильма «Холоп».

Бикович объяснил, что оригинальный проект достаточно известен у него на родине. Артист родился в столице Сербии в Белграде.

«В 2020-м я представлял «Холопа» у себя на родине, его встречали очень тепло — в том году он стал самым кассовым фильмом в сербских кинотеатрах», — поделился артист.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка».

12 февраля стало известно, что вторая часть «Холопа» собрала 3,85 млрд рублей за все время проката. Лента режиссера Клима Шипенко стала одним из самых кассовых релизов в этом году. Фильм вышел 1 января 2024 года. Съемки сиквела завершились летом 2023 года в Петербурге.

Премьера триквела запланирована на 23 января 2025 года. По словам режиссера, сюжет третьей части будет рассказывать о попытке персонажа Биковича перевоспитать семью мажоров.

Ранее Милош Бикович раскрыл свои табу в кино.

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