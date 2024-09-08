Волочкова потребовала миллион рублей за интервью

Балерина Анастасия Волочкова сообщила mk.ru, что оценивает стоимость своих ответов в интервью в миллион рублей. Танцовщица подчеркнула, что таким образом планирует покрыть затраты своих бесплатных спектаклей.

«Вам позвонит мой бухгалтер, перечислите деньги на ИП «Анастасия Волочкова» в понедельник», — заявила Волочкова корреспонденту издания.

Также экс-солистка Большого театра уверила, что ее имя не забудут, если СМИ перестанут писать о ней.

«Мой педагог и наставник Майя Плисецкая в памяти людей и без этой вашей желтухи. А вас знать никто не знает и не узнал бы без моего имени», — высказалась она.

28 августа певица Аллегрова поругалась с журналистами. Она выругалась на папарацци сразу по приезде на фестиваль «Новая волна», заявив: «Как я вас всех». Позднее помощники знаменитости обращались к прессе матом, а также били по аппаратуре.

Интернет-пользователи разошлись во мнении относительно поведения артистки: некоторые посчитали, что певица правильно сделала, что «осекла» журналистов, а другие обвинили ее в высокомерии.

Ранее Самбурская вспомнила, как раскритиковала актерскую игру мошенника.